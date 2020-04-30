СК проверит расходы при строительстве Дворца спорта в Челябинске

Следователи полагают, что при строительстве Ледового Дворца "Уральская Молния" в Челябинске могли быть допущены злоупотребления, стоившие бюджету 65 миллионов рублей.

Следственный комитет в Челябинской области по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По мнению следствия, чиновники регионального министерства строительства перечислили деньги подрядчикам за невыполненные работы при строительстве Ледового Дворца спорта.

"Выходя за пределы должностных полномочий, совершили действия по оплате невыполненных работ и фактически непоставленного оборудования на объекте "Физкультурно-оздоровителеный комплекс регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца "Уральская Молния", что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме 65 млн рублей", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Свердловской области в результате обвала породы на шахте пострадали четыре человека.