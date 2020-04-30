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Источник Правда.Ру

В Красноярском крае мужчина продал квартиру по чужому паспорту

Происшествия » Парад мошенников

Полиция в Красноярском крае передала в суд уголовное дело о мошенничестве, связанном с незаконной продажей квартиры.

В полицию обратился житель Красноярского края, который рассказал, что его квартира, расположенная в поселке Березовка, оказалась проданной без его ведома.

В ходе расследования оперативники задержали местного 32-летнего жителя.

"Как оказалось, злоумышленник обнаружил на улице чужой паспорт гражданина Российской Федерации. После чего долгое время искал пустующую квартиру. В результате чего мужчина по чужому паспорту распорядился имуществом другого гражданина по своему усмотрению, перепродав его за 1 миллион 50 тысяч рублей. Настоящий собственник узнал об отчуждении имущества лишь спустя 1,5 года", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Окончания расследования подозреваемый дожидался в СИЗО.

Сейчас все документы по делу уже переданы в суд. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержали мужчину, который надругался над могилой бывшей сожительницы.

Темы полиция мошенничество красноярский край
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