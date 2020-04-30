Житель Мурманска пойдет под суд за махинации с квартирами на Кубани

Жителя Мурманска будут судить за махинации с земельным участком и квартирами в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

По данным следствия, 52-летний житель города Мурманска владел земельным участком в Горячем Ключе, на котором находилась незавершенная стройка.

Он заключил предварительный договор с председателем местного жилищно-строительного кооператива, и тот организовал достройку трехэтажного жилого дома за счет взносов пайщиков.

"В дальнейшем обвиняемый на правах собственника расторг с жилищным кооперативом договор в одностороннем порядке и перепродал квартиры пайщиков в частично возведенном доме третьим лицам. В результате противоправных действий злоумышленника 18 гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму около 27 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, на жилой дом был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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