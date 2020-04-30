Четырнадцать человек ждет суд за торговлю наркотиками в Новосибирске

В Новосибирске под суд пойдет преступная группа из 14 человек, которые организовали в регионе масштабную сеть по торговле синтетическими наркотиками.

"Роли участников сообщества были четко распределены. Фасовщики занимались получением крупных партий наркотиков, обеспечивали их сохранность, осуществляли фасовку, курьеры-закладчики оборудовали тайники с "розничными" партиями наркотиков, операторы принимали заказы от клиентов и координировали деятельность фасовщиков и закладчиков, вербовщики подыскивали кандидатов для вступления в преступное сообщество. Один из подозреваемых осуществлял общее руководство и обеспечивал конспирацию", — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Взаимодействие внутри группы и с покупателями осуществлялось через интернет.

Деньги перечислялись на счета электронных платежных систем, в том числе использующих криптовалюту, после чего выводились на банковские карты, оформленные на третьих лиц, и обналичивались.

В ходе предварительного следствия установлено 23 факта незаконного сбыта наркотических средств на территории Новосибирской области.

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