В Харькове задержали голую женщину с ножом и в неадекватном состоянии

Полицейские в Харькове задержали голую женщину в неадекватном состоянии с ножом в руке и отрезанной головой ребенка в сумке.

О диком случае в Харькове сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Уточняется, что женщина была полностью раздета, находилась в "неадекватном состоянии" и при задержании вела себя агрессивно, бросалась с ножом на полицейских.

"Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом. В руках гражданка держала пакет, в котором находилась отрезанная голова человека", — цитирует информагентство пресс-службу полиции украинского региона.

Задержанную доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

Также в пресс-службе харьковской полиции рассказали, что одновременно в правоохранительные органы поступило обращение от местного жителя, который рассказал, что проживает вместе с 38-летней сестрой и ее 13-летней дочерью.

Утром в четверг он обнаружил, что сестры нет дома, а в комнате находится обезглавленное тело племянницы.

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