В Петербурге грабители избили и ранили случайного прохожего

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу рассказали о том, что четверо неизвестных напали на прохожего. Мужчину избили, выстрелили из пистолета и отобрали ценные вещи.

"29 апреля в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в 14.45 у дома 18 по улице Дудко произошло нападение на мужчину: напали четверо неизвестных, избили, стреляли из пистолета, отобрали личные вещи, после чего скрылись", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, нападавшие похитили 14 тысяч рублей и два мобильных телефона, после чего скрылись. Потерпевший госпитализирован с огнестрельным ранением, переломом носа и множественными ушибами.