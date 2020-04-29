В подмосковной Шатуре у женщины из автомобиля изъяли около килограмма различных наркотиков.
В Шатуре на автодороге около одного из домов на проспекте Ильича был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась 42-летняя жительница Москвы.
"В ходе досмотра транспортного средства и личного досмотра водителя полицейскими были обнаружены: картонная коробка, свертки и полимерные пакеты с веществом. По результатам химического исследования установлено, что их содержимое является наркотическими средствами", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Экспертиза показала, что изъятые вещества — это мефедрон, ЛСД и амфетамин общим весом около одного килограмма.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. До окончания следствия женщина по решению Шатурского городского суда будет находиться под стражей.
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