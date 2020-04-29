Начальника УГИБДД по Нижегородской области нашли мертвым

Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым. По одной из версий, он мог совершить самоубийство.

"Двадцать девятого апреля было обнаружено тело начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского. Он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД по региону назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Ранее уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении его заместителя Павла Сатова. 18 апреля его поместили под домашний арест.

Также по данным информагентства, Ржевский обратился к руководству ГУ МВД с рапортом о прекращении контракта и увольнении со службы по достижении предельного возраста.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Нижегородской области задержана группа мужчин за кражу денег из банкомата и угон машины.