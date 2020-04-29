На Кубани мужчина продал шесть арендованных машин и скрылся

В мошенничестве обвиняют 41-летнего жителя Челябинской области, который в Сочи взял в аренду шесть грузовиков, продал их и скрылся с деньгами.

"По данным следствия, обвиняемый, заключив договор с одним из предприятий города Сочи, арендовал шесть грузовых автомобилей, после чего продал их на территории города-курорта и скрылся. Сумма причиненного предприятию ущерба составила более 16 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Злоумышленника нашли на родине, в Челябинской области. Там его задержали и доставили в УВД Сочи для дальнейших разбирательств.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас расследование закончено, и дело передано в суд.

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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