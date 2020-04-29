Из оборота изъяли полторы тысячи незарегистрированных аппаратов ИВЛ

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли попытку продажи незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Установлено, что злоумышленники предлагали к реализации оборудование, произведенное в 1999–2000 годах. Соответствующие сертификационные и регистрационные документы, а также документы, подтверждающие легальность их происхождения, отсутствовали", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сбыт аппаратов ИВЛ осуществлялся на территории города Гжель Раменского района Московской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких", — уточнила представитель ведомства.

Задержаны семеро подозреваемых. Изъятая техника передана на экспертизу в Росздравнадзор.

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