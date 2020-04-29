Бывший сотрудник оператора связи крал деньги со счетов клиентов

По уголовному делу о краже проходит бывший сотрудник компании сотовой связи, который пользуясь информацией о клиентах, получил доступ к их счетам и похищал деньги.

Как стало известно сотрудникам полиции, 40-летний житель Оренбурга, работая в компании сотовой связи, скопировал себе клиентскую базу с ключами от сим-карт абонентских номеров.

Позднее, когда мужчина остался без работы, он решил воспользоваться имеющейся информацией в корыстных целях.

"Обладая специальными познаниями в сфере IT-технологий, злоумышленник, отправляя сообщения на номер обслуживания клиентов одного из банков, узнавал о состоянии счетов потерпевших и переводил их денежные средства на подконтрольные ему абонентские номера, зарегистрированные на вымышленных людей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Похищенные деньги мужчина предпочитал не снимать со счета, а конвертировать в криптовалюту и уже потом использовать по своему усмотрению.

"В настоящее время следствием предварительно установлено, что от действий злоумышленника пострадали 58 человек, ущерб составил более 450 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе ведомства.

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