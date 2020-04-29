В Ульяновске местную 29-летнюю жительницу подозревают в организации крупного мошенничества.
"Предварительно установлено, что в период времени с января 2017 года по март 2018 года, подозреваемая сообщила потерпевшим — жителям Ульяновской области, республик Татарстан и Чувашии — заведомо ложную информацию о существовании государственной программы по поддержке малоимущих", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Суть выдуманной госпрограммы заключалась в том, что людям нужно оформлять на себя кредиты на крупные суммы и до 60% денег отдавать мошеннице. Оплачивать кредит злоумышленница обязалась сама.
Естественно, что, получив деньги, подозреваемая скрывалась, а кредиты оставались не погашенными.
В общей сложности от преступных действий предприимчивой женщины пострадало 133 человека, сумма ущерба составила около 44 миллионов рублей.
Подозреваемая задержана и находится под стражей, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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