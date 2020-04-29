Замдиректора Петербургского детдома обкрадывала сироту-инвалида

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя директора по социальным вопросам одного из детских домов Санкт-Петербурга. Женщину подозревают в краже денег у воспитанника-инвалида.

"По данным следствия, подозреваемая с января по март 2020 года, получив в свое пользование банковскую карту, открытую на имя 17-летнего воспитанника, являющегося сиротой и инвалидом, перевела не менее 140 тысяч рублей на свою банковскую карту, которыми распорядилась по своему усмотрению", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Также 57-летняя замдиректора не стеснялась оплачивать свои покупки прямо с банковской карты воспитанника детского дома. Так она похитила еще не менее 80 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

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