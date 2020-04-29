Четверых участников преступной группы сотрудники полиции задержали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Бурятии. Молодые люди в возрасте от 21 до 27 лет занимались распространением наркотиков.
Задержанные выполняли роль межрегиональных курьеров и занимались распространением крупных партий наркотиков по тайникам на территории Дальневосточного федерального округа.
"Подозреваемые, молодые люди возрастом от 21 до 27 лет, жители Хабаровского края, Республики Бурятия и Забайкальского края были задержаны при попытке извлечения из тайников наркотических средств весом от ста граммов до одного килограмма", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД на транспорте.
В результате задержания членов организованной группы и полученной у них информации удалось изъять из незаконного оборота свыше 13 килограммов синтетических наркотиков, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказала о том, что в Тверской области задержали женщину по подозрению в убийстве ребенка, который находился под ее опекой.
Выступая с очередным обращением к народу 28 апреля, президент объявил, что майские праздники в этом году пройдут в режиме "нон-стоп": с 1 по 11 мая страна будет отдыхать. А чем это "чревато" для школьников, рассказал депутат ГД