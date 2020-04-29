Межрегиональные курьеры в ДФО попались с 13 кг наркотиков

Четверых участников преступной группы сотрудники полиции задержали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Бурятии. Молодые люди в возрасте от 21 до 27 лет занимались распространением наркотиков.

Задержанные выполняли роль межрегиональных курьеров и занимались распространением крупных партий наркотиков по тайникам на территории Дальневосточного федерального округа.

"Подозреваемые, молодые люди возрастом от 21 до 27 лет, жители Хабаровского края, Республики Бурятия и Забайкальского края были задержаны при попытке извлечения из тайников наркотических средств весом от ста граммов до одного килограмма", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД на транспорте.

В результате задержания членов организованной группы и полученной у них информации удалось изъять из незаконного оборота свыше 13 килограммов синтетических наркотиков, добавили в ведомстве.

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