В Тверской области женщина-опекун задушила ребенка

Сотрудниками Следственного комитета в Тверской области местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве девочки 2018 года рождения.

"По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

При содействии сотрудников полиции женщина была задержана по горячим следам.

В рамках расследования уголовного дела допрошены в качестве свидетелей соседи, назначен ряд судебных экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в суд передано уголовное дело в отношении экс-руководителя управления связи МВД России, которого подозревают в крупном мошенничестве.