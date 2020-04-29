В суд передано дело экс-начальника управления связи МВД России

Бывшего руководящего работника МВД России и гендиректора IT-компании обвиняют в крупном мошенничестве при поставке оборудования для нужд полиции.

СК России передал в суд уголовное дело бывшего начальника управления связи Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова и бывшего гендиректора АО "Т-Платформа" Всеволода Опанасенко.

По версии следствия, в 2016 и 2018 годах МВД России и "Т-Платформа" заключили контракты на поставку более девяти тысяч компьютеров на сумму более 357 млн рублей для приема экзаменов при получении водительских прав.

Ключевое условие — компьютеры должны быть отечественного производства. Однако на тех машинах, которые в итоге поступили в МВД, все основные комплектующие оказались китайскими, и их использование по назначению оказалось невозможным.

"Помимо этого, как установило следствие, в 2016–2018 годах Александров был фиктивно трудоустроен в качестве преподавателя в Воронежский институт МВД России и получал заработную плату, фактически не исполняя должностных обязанностей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе расследования дела на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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