В Краснодаре задержали троих молодых разбойников

Молодые люди в возрасте от 23 до 26 лет совершили налеты на магазин и аптеку, похитив в общей сложности более 300 тысяч рублей.

В полицию Краснодара обратилась продавец одного из магазинов, которая рассказала, что в торговый зал ворвались трое мужчин в масках и, угрожая пистолетом, похитили кассовый ящик. В кассе в тот момент находилось около 40 тысяч рублей.

В результате полицейские задержали троих местных жителей, один из которых, как оказалось, причастен еще и к нападению на аптеку.

"По версии следствия, злоумышленник совместно со своим 23-летним родственником, угрожая фармацевту пневматическим пистолетом, похитил из кассы денежные средства в сумме 286 000 рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Всех троих заключили под стражу, им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании жителя Кемеровской области, который организовал канал поставок наркотиков в города региона.