У жителя Кузбасса изъяли полтора килограмма “синтетики”

Житель Кемеровской области более года занимался распространением наркотиков в Кемерове и Новокузнецке. При задержании у него нашли полтора килограмма "синтетики".

Жителя города Березовский Кемеровской области обвиняют в создании крупного канала по сбыту синтетических наркотиков посредством сети тайников.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый более года работал через один из интернет-магазинов, "соль" он сбывал через закладки на территории городов Кемерово и Новокузнецк.

"При личном досмотре сотрудники полиции изъяли у подозреваемого сверток с так называемой "солью". Кроме того, стражи порядка обнаружили оборудованную наркосбытчиком закладку курительных смесей. Часть запрещенных веществ была изъята у него в квартире в ходе проведенного обыска. Общая масса "синтетики" составила более 1,5 килограмма", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Якутии местный житель промышлял кражей авиационного топлива.