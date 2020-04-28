Курьер прятал наркотики в форме судебных приставов

Обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере предъявлено 30-летнему жителю Перми.

Мужчина занимался перевозкой оптовых партий наркотиков в Пермь из Санкт-Петербурга. В процессе перевозки он соблюдал конспирацию и ехал не на личном автомобиле или общественном транспорте, а на попутных машинах.

Одна из таких попутных машин и была остановлена оперативниками.

В багажнике лежала сумка с наркотиками, которые были завернуты в форменную одежду сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

"В ходе обыска в багажнике машины оперативники обнаружили сумку, в которой находилось более 6 килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Свертки с запрещенными веществами были накрыты формой ФССП. По словам пермяка, спецодежда нужна была для конспирации. Он полагал, что полицейские, заметив форму, не будут досматривать сумку и отпустят его", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, курьер планировал в дальнейшем разместить наркотики по тайникам-закладкам на территории Перми. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, — добавили в пресс-службе ведомства.

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