В суд передано дело о гибели людей на заводе в Дзержинске

Взрыв на "Заводе имени Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области произошел в августе 2018 года. В гибели шести человек обвиняют начальника участка одного из цехов.

Начальника участка цеха №19 "Завода имени Свердлова" Людмилу Кобзеву обвиняют в нарушении правил безопасности, которое повлекло смерть двух и более человек.

Установлено, что в августе 2018 года на заводе производилось уничтожение выведенных из эксплуатации боеприпасов.

По версии следствия, Кобзева, являясь ответственным руководителем, допустила ряд грубых нарушений, не проинструктировала должным образом подчиненных, дала указание проводить работы вне специальной бронированной кабины.

"Допущенные нарушения не позволили выявить имеющиеся дефекты у боеприпасов с истекшим сроком годности. Это в свою очередь привело к срабатыванию боеприпаса при случайном падении на пол в ходе работ и повлекло гибель шести работников предприятия, а также разрушение производственного участка, причинившее имущественный ущерб организации на сумму свыше 48 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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