Жителя Подмосковья подозревают в хранении и изготовлении оружия

В городе Ступине задержан 31-летний местный житель, которого подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия.

"В ходе личного досмотра злоумышленника и по месту его жительства обнаружены и изъяты: предмет, конструктивно схожий с пистолетом, 220 патронов различного калибра, ствол к пистолету системы ПМ и два прибора для бесшумной стрельбы", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Оперативники выяснили, что мужчина занимался переделкой пистолетов под стрельбу боевыми патронами.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и изготовления огнестрельного оружия. Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, — уточнила представитель ведомства.

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