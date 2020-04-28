В Татарстане ректор технологического университета попался на подлоге

Ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Юшко задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге.

"По версии следствия, в 2004–2017 годы подозреваемый, работая в режиме полной занятости в "Инновационно-производственном Технопарке "Идея"", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ, также на условиях полной занятости. В настоящее время установлено, что фактически данного деканата не существовало, и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительным данным, за это время подозреваемый незаконно получил заработную плату в размере более 7 миллионов рублей.

"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Юшко меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.

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