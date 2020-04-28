Главврач умер прямо на рабочем месте после совещания

Главный врач Дрезненской городской больницы Валерий Терёхин умер прямо на рабочем месте. Примечательно, что ранее 58-летний медик не жаловался на самочувствие.

В день смерти он как обычно ездил на обед домой, а вечером провел совещание из-за двух пациентов, заболевших коронавирусом. Затем главврач остался в своём кабинете, чтобы поработать. Около семи часов вечера приехал его сын, чтобы отвезти домой, но обнаружил отца мертвым.

Медики пока не установили причину его смерти. Они предполагают, что у медика оторвался тромб или случился инфаркт.