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Источник Правда.Ру

Полицейские задержали курьера с десятью килограммами наркотиков

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Мужчина занимался оптовыми поставками наркотиков в Приволжский федеральный округ. Его задержали в Подмосковье, когда он вез очередную партию товара.

Крупную партию синтетических наркотиков изъяли из машины наркокурьера, который занимался сбытом запрещенных веществ через сеть тайников на территории Приволжского федерального округа.

"Предварительно установлено, что злоумышленник выполнял роль курьера и оптового закладчика, в функции которого входила перевозка наркотических средств, их фасовка, упаковка и оборудование тайников. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом, покупатели подыскивались через интернет-магазин, расположенный в теневом сегменте интернета. Расчеты производились с использованием криптовалюты", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан при перевозке очередной партии товара в придорожном отеле в Подмосковье. Из его автомашины изъято более 10 килограммов порошкообразного вещества.

Экспертиза подтвердила, что это метилэфедрон.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Краснодарском крае задержали мужчину за махинации с арендованным строительным оборудованием.

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