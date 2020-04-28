Мошенник наживался на продаже арендованного оборудования

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении жителя Славянска-на-Кубани. Мужчина брал в аренду оборудование, а потом продавал его.

В Краснодарском крае мужчина решил построить нелегальный бизнес на обмане тех, кто дает в аренду строительное оборудование. Он решил брать в аренду опалубку для производства бетонных работ, но возвращать оборудование не собирался.

"Получив во временное пользование строительное оборудование, обвиняемый продавал его третьим лицам, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. В результате противоправных действий мужчины шестерым потерпевшим причинен ущерб в сумме более 6 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

На период следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Сейчас все материалы уголовного дела уже направлены в суд.

Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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