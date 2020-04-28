В Подмосковье закрыли завод по производству поддельной бытовой химии

Предприятие работало около двух месяцев и производило поддельные чистящие средства известных брендов.

Автоматизированная линия по изготовлению и упаковке бытовой химии располагалась в складском помещении в городе Жуковский. Там же находился и склад готовой продукции.

"Полицейскими обнаружено и изъято почти двести пятьдесят тысяч упаковок с пятновыводителем, девятнадцать тысяч бутылок со средством для удаления засоров в трубах, более четырех с половиной тысяч упаковок со средством для чистки ковров, свыше пятнадцати тысяч упаковок влажных салфеток и около ста мешков с различными химическими веществами", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Продукция имела этикетки известных торговых марок, но экспертиза показала, что вся она является поддельной. Ущерб правообладателю составил около 6 миллионов рублей.

"Полицейскими установлен и задержан 50-летний местный житель - предполагаемый организатор указанной противоправной деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — добавила официальный представитель МВД.

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