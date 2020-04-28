На Кубани поймали группу расхитителей природных ресурсов

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех жителей Краснодарского края и Адыгеи. Они обвиняются в хищении полезных ископаемых организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле 2018 года 46-летний житель Краснодара создал преступную группу, куда привлек своих знакомых и в том числе директора одной из местных строительных компаний.

Директор от имени своей компании получил разрешение на проведение работ по расчистке русла реки Мзымта, но на самом деле злоумышленники организовали под этим прикрытием добычу песчано-гравийной смеси.

"Фигуранты знали, что строительная компания, получившая разрешение на проведение дноуглубительных работ и расчистке участка реки Мзымта в Адлерском районе, не имеет право распоряжаться добытыми полезными ископаемыми, однако, все равно организовали их хищение. В результате Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 12 млн рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кроме того, в результате действий злоумышленников был также нанесен ущерб окружающей среде, который оценивается в 20 миллионов рублей.

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