Житель Хакасии производил амфетамин на продажу

Мужчина арендовал частный дом и превратил его в химическую лабораторию.

В качестве места для химического производства 34-летний мужчина выбрал деревню Чапаево в Хакасии. Там он арендовал дом и занялся изготовлением амфетамина.

Наркотики он употреблял сам и продавал через интернет-магазин на территории Красноярского края.

Все необходимое оборудование и химические реагенты злоумышленник купил в интернете.

"В ходе проведения личного досмотра и досмотра вещей у обвиняемого было обнаружено и изъято психотропное вещество - амфетамин общей массой 288,62 гр. Кроме того, в ходе обыска в арендованном частном доме в деревне Чапаево и иных следственных действий были обнаружены и изъяты: химические составы в различных ёмкостях, химическое оборудование, химическая посуда и другие предметы и вещества, с помощью которых мужчина незаконно произвёл амфетамин", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Окончания расследования по делу мужчина будет дожидаться в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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