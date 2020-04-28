В Клину пенсионерка сама пустила мошенников в квартиру

В Подмосковье аферисты представились сотрудниками газовой службы, вошли в квартиру 84-летней пенсионерки и украли все сбережения.

Сотрудники полиции в Московской области задержали 21-летнюю уроженку ближнего зарубежья, которую подозревают в мошенничестве.

"По имеющейся информации, злоумышленница со своим знакомым под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру 84-летней женщины. В момент, когда девушка всячески отвлекала пенсионерку на кухне, её подельник искал денежные средства в другой комнате. Обнаружив деньги, лжегазовщики спешно покинули жилище", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Девушку удалось задержать в Дмитровском районе. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают ее соучастников.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Иркутске группа молодых людей затолкнула мужчину в багажник автомобиля. Похищенного возили по городу и вымогали деньги.