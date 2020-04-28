В Подмосковье аферисты представились сотрудниками газовой службы, вошли в квартиру 84-летней пенсионерки и украли все сбережения.
Сотрудники полиции в Московской области задержали 21-летнюю уроженку ближнего зарубежья, которую подозревают в мошенничестве.
"По имеющейся информации, злоумышленница со своим знакомым под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру 84-летней женщины. В момент, когда девушка всячески отвлекала пенсионерку на кухне, её подельник искал денежные средства в другой комнате. Обнаружив деньги, лжегазовщики спешно покинули жилище", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Девушку удалось задержать в Дмитровском районе. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают ее соучастников.
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