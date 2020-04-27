Сотрудница банка в Югре присвоила 59 миллионов рублей

Сотрудницу банка в Ханты-Мансийском автономном округе обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "присвоение чужого имущества" и "отмывание денежных средств".

"По версии следствия, в период с февраля по июль 2019 года обвиняемая, работая кассиром-контролером отдела кассовых операций дополнительного офиса одного из коммерческих банков, похитила из загруженных кассет банкоматов денежные средства на сумму 59 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы получение столь крупных денег выглядело законно, обвиняемая зарегистрировала виртуальный электронный счет на одной из торговых платформ для онлайн-инвестиций.

Похищенные деньги она переводила на этот счет, совершала с ними несколько финансовых операций, а затем переводила на свою банковскую карту под видом доходов от инвестиций.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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