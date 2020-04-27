В России 37 населенных пунктов отрезаны половодьем

В МЧС озвучили официальные данные по прохождению паводка в регионах России.

По информации ведомства, так называемая активная фаза весеннего половодья наблюдается на территории 34 субъектов страны. В остальных регионах паводок завершился.

"В настоящее время остаются подтопленными 3 жилых дома, 69 приусадебных участков, 30 низководных мостов, 14 участков автомобильных дорог в 15 субъектах Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Одновременно с этим 37 деревень и поселков в стране на данный момент остаются отрезанными водой от "большой земли".

В МЧС заверили, что ведомством организована работа лодочных переправ и жизнеобеспечение населенных пунктов и их жителей не нарушено.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что по данным МЧС, в России в настоящий момент зафиксировано 107 очагов лесных пожаров. В 36 регионах объявлен особый противопожарный режим.