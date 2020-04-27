Под Новокузнецком задержали перевозчика “соли”, но не морской

В машине жителя Барнаула, которого задержали на трассе в Новокузнецком районе, нашли крупную партию наркотиков.

На трассе "Алтай — Кузбасс" в Новокузнецком районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 34-летний житель Барнаула. Полицейские обратили внимание, что мужчина очень нервничает, и решили досмотреть машину.

Во время проверки в салоне автомобиля были обнаружены свертки с подозрительным веществом. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Водителя задержали.

"Мужчина пояснил полицейским, что внутри свертков находилось наркотическое средство. Проведенная экспертиза показала, что это синтетическая "соль" общей массой около 270 граммов. Курьер дал признательные показания и рассказал, что выполнить перевозку наркотика из Новосибирска в Барнаул согласился по объявлению в одном из мессенджеров. Он знал, что именно доставляет в Алтайский край, но все равно согласился на незаконный заработок", — рассказали в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной пересылке крупной партии наркотиков. Мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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