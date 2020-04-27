В отношении бывшего главы Кирова возбудили еще два уголовных дела

В отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждены еще два уголовных дела по статье о мошенничестве в крупном размере и растрате денежных средств.

По версии следствия, в 2007–2015 годах руководитель одного из крупных предприятий города Леонид Яфаркин и бывший глава Кирова Владимир Быков, путем обмана приобрели право на земельный участок в городе Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона.

Быков санкционировал разрешение на строительство там спортивного комплекса, а затем обеспечил покупку администрацией города Кирова части земельного участка.

Далее Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям за более чем 126 миллионов рублей при его реальной рыночной стоимости не менее 165 миллионов.

"Также сотрудниками УФСБ установлено, что в 2010–2018 годах Владимир Быков, действуя в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения путем растраты похитил денежные средства МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Также продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в отношении Владимира Быкова ранее: по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере и посредничестве в мошенничестве.

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