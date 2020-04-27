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Источник Правда.Ру

Жителя Искитима задержали за одиннадцать разбойных нападений

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Новосибирской области задержали мужчину, которой за три с небольшим месяца совершил одиннадцать налетов на аптеки и офисы микрокредитных организаций.

Серия нападений произошла в Новосибирске и Бердске и одно аналогичное преступление в Барнауле Алтайского края.

Сценарий везде был одинаков: мужчина в медицинской маске или шапочке с прорезями для глаз, угрожая сотрудникам ножом или пистолетом, похищал деньги. Общий ущерб составил около 265 тысяч рублей.

В итоге был задержан 32-летний житель города Искитима.

"В отношении задержанного, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков полицейские изъяли пневматический пистолет, медицинские маски, шапочку с прорезями для глаз, которые использовались при совершении преступлений", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Москве задержали торговцев цифровыми пропусками, дающими право на свободное передвижение по столице и Московской области.

Темы разбой полиция новосибирская область
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