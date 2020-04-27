С банковских карт жителей Кирова аферисты украли три миллиона рублей

В начале апреля в полицию поступили заявления от 18 жителей Кирова, у которых мошенники украли деньги с банковских карт.

Всем пострадавшим поступали звонки якобы от службы безопасности банка. Людям сообщали, что происходит попытка несанкционированного списания денег с их счета, чтобы ее предотвратить, необходимо сообщить реквизиты банковской карты.

Пострадавших вводило в заблуждение, что к ним обращались по имени и отчеству, а номер телефона звонивших совпадал с номером техподдержки банка.

Как в последствие выяснили оперативники, злоумышленники были технически продвинуты и использовали подменный номер, что возможно при современной IT-телефонии.

В итоге по уголовному делу о краже задержали двоих мужчин в Тюмени.

"С обналичиванием денег у злоумышленников были проблемы, поэтому похищенные средства они использовали для покупки ликвидных товаров. К примеру, на 2,5 млн. рублей, похищенных у кировчан, в Омске были приобретены последние модели мобильных телефонов престижных марок. В последующем они направлялись для реализации в другие города", — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В общей же сложности злоумышленники похитили порядка трех миллионов рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Якутии задержали специалистов по краже металлолома.