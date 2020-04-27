Прохожий помог задержать преступников в Подмосковье

В Кашире двое мужчин попытались совершить налет на магазин, но случайный покупатель сорвал их планы.

Двое ранее судимых жителей Оренбургской области 25 и 37 лет ночью в масках ворвались в помещение одного из продуктовых магазинов на улице Садовой. Угрожая ножом продавщице, они забрали из кассы 12 тысяч рублей и потребовали открыть подсобное помещение.

В этот момент в магазин зашел случайный покупатель. Увидев, что в торговом зале орудуют личности в масках, мужчина вышел и через некоторое время вернулся вооруженный травматическим пистолетом.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы

Одному из злоумышленников удалось сбежать, другого мужчина держал на прицеле до приезда сотрудников полиции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по "горячим следам" установили и задержали в одной из гостиниц городского округа скрывшегося с места преступления подозреваемого, когда он паковал чемодан", — сообщила начальник пресс-службе ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

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