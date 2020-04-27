В Кашире двое мужчин попытались совершить налет на магазин, но случайный покупатель сорвал их планы.
Двое ранее судимых жителей Оренбургской области 25 и 37 лет ночью в масках ворвались в помещение одного из продуктовых магазинов на улице Садовой. Угрожая ножом продавщице, они забрали из кассы 12 тысяч рублей и потребовали открыть подсобное помещение.
В этот момент в магазин зашел случайный покупатель. Увидев, что в торговом зале орудуют личности в масках, мужчина вышел и через некоторое время вернулся вооруженный травматическим пистолетом.
Одному из злоумышленников удалось сбежать, другого мужчина держал на прицеле до приезда сотрудников полиции.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по "горячим следам" установили и задержали в одной из гостиниц городского округа скрывшегося с места преступления подозреваемого, когда он паковал чемодан", — сообщила начальник пресс-службе ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
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