СК выявил махинации при строительстве горнолыжного комплекса на Алтае

Следователи выявили крупные махинации при строительстве инфраструктуры горнолыжного комплекса "Манжерок" в Республике Алтай.

В Следственном комитете по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В крупных финансовых махинациях при строительстве горнолыжного комплекса подозревают должностных лиц из республиканского правительства.

С августа 2017 года и по декабрь 2019 года на горнолыжном комплексе "Манжерок", подрядная организация по договору с региональным правительством должна была смонтировать систему искусственного оснежения горнолыжных трасс.

По данным следствия, общая сумма затрат по проекту должна была составить 505 миллионов рублей. Однако подрядчик работы выполнил не полностью, что не помешало, должностным лицам в администрации закрыть на это глаза и подписать акты о приемке на всю сумму.

"В результате в указанный период времени на основании подписанной документации на расчетный счет вышеупомянутой организации были перечислены бюджетные денежные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на сумму более 94 млн рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, добавили в ведомстве.

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