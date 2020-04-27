В Подмосковье мужчина из мести сжег пять автомобилей

Молодой человек решил отомстить своим обидчикам и поджег их автомобили.

В полицию Московской области поступило сообщение о поджоге пяти автомобилей на территории гаражно-строительного кооператива.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы, просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативно установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 23-летний уроженец города Ярославля", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как позже выяснили оперативники, накануне молодой человека повздорил с двумя знакомыми, которые парковали свои машины на территории автостоянки.

Он решил отомстить своим обидчикам, проник на территорию гаражного комплекса и поджег их автомобили. В общей сложности на месте происшествия сгорело пять автомашин. Ущерб составил около пятисот тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавила официальный представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о пожаре в частном доме в Алтайском крае, в котором погибла женщина и трое ее детей.