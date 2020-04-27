Женщина и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

При пожаре в частном доме в Чарышском районе края погибла 34-летняя женщина и трое ее детей.

Возгорание произошло 26 апреля 2020 года в деревянном частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.

"После тушения пожара обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16-ти и 7-ми лет, а также 2-летней дочери. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначено проведение необходимых судебно-медицинских экспертиз. Все обстоятельства будут установлены следователями в рамках уголовного дела, - добавили в ведомстве.

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