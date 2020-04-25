Певца Максима Леонидова задержали за нарушение самоизоляции

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали певца и музыканта Максима Леонидова, который вместе с супругой гулял по Шуваловскому парку. Его обвинили в нарушении режима самоизоляции. Певец утверждал, что они с женой выгуливали собаку.

"Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехали сотрудники полиции в резиновых перчатках и масках. Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол", — рассказал Леонидов в прямом эфире в Instagram.

Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых органах, после этого инцидента в отделение полиции доставили еще нескольких нарушителей, гулявших в Шуваловском парке.