В Ростове-на-Дону задержали продавца пропусков на проезд по региону

В Ростовской области задержан коммерсант, решивший заработать на продаже пропусков, которые дают право на свободный проезд по региону в период самоизоляции.

"По имеющимся данным, злоумышленник получил бланки разрешений для сотрудников своей организации в одной из районных администраций. Затем он разместил в сети Интернет объявление о продаже этих документов по цене 9 тысяч рублей за одно разрешение", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники задержали коммерсанта непосредственно в момент продажи очередного пропуска.

В ходе осмотра у него в автомобиле нашли бланк разрешения с уже внесенными данными покупателя и еще 11 незаполненных пропусков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), — добавила официальный представитель ведомства.

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