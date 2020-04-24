Сотрудники Смоленской таможни задержаны за дачу взятки

Уголовное дело о даче взятки в крупном размере возбуждено в отношении главного государственного таможенного инспектора Смоленской таможни и младшего инспектора оперативно-боевого отделения СОБР Смоленской таможни.

Сотрудники Смоленской таможни подозреваются в даче взятки

"По версии следствия, в период с 10 марта по 17 апреля 2020 подозреваемые на территории Ленинского района города Смоленска передали государственному таможенному инспектору Смоленской таможни взятку в размере 433 000 рублей", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Взятка давалась в обмен на то, чтобы на границе не останавливали и не проверяли некоторые нужные транспортные средства.

Что именно перевозили машины, которые таможенники не должны были проверять, в правоохранительных органах не уточняют.

"В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — добавили в Следственном комитете.

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