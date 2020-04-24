В Жуковском задержали сбытчика фальшивых купюр

В Жуковском задержан 30-летний мужчина, который попытался расплатиться в магазине поддельной банкнотой.

В полицию поступило сообщение от сотрудника местного продуктового магазина о том, что неизвестный расплатился за покупку поддельной пятитысячной купюрой.

Оперативники разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее уже судимый житель Жуковского.

"В ходе личного досмотра и обыска по месту его жительства обнаружено и изъято еще 16 купюр достоинством 5 тысяч рублей. По результатам исследований установлено, что они изготовлены не на предприятии Гознака, а выполнены электрографическим и струйным способами печати", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина таким образом обманул сотрудников не одного магазина, а как минимум еще трех.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных денег. Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы, пока же судом вынесено решение о заключении его под стражу.

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