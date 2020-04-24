Жителя Дагестана обвиняют в финансировании террористов

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Дагестан Али Алиомарова. Его обвиняют в финансировании терроризма.

По версии следствия, Алиомаров достоверно знал, что его знакомый, житель Ханты-Мансийского автономного округа, находится на территории Сирии, где состоит в рядах террористической организации, запрещенной в России.

Тем не менее по его просьбе с сентября 2016 по август 2017 года, перевел террористу деньги.

"Имея прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования, по просьбе последнего осуществил переводы денежных средств в размере более 318 тысяч рублей на сообщенные жителем Ханты-Мансийского автономного округа-Югры номера банковских карт", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В отношении жителя Югры, которому предназначались денежные переводы, также возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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