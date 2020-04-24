В Хакасии лед, упавший с крыши здания, чуть не убил ребенка

Инцидент произошел в феврале, сотрудника управляющей компании по данному уголовному делу будут судить в апреле.

Суд в Республике Хакасия рассмотрит уголовное дело в отношении 62-летней женщины — мастера участка одной из местных управляющих компаний. Ее обвиняют по статье — "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следствие выяснило, что управляющая компания должна была обслуживать один из жилых домов в поселке Вершина Тея, Аскизского района республики. В том числе вовремя убирать с крыши снег, сосульки и наледь.

"В феврале 2020 года на крыше дома произошло скопление массивных ледяных образований и снега. Мастер участка не приняла срочных мер по очистке, а также не организовала выполнение работ по ограждению опасных участков возле дома, в результате чего 14 февраля 2020 года ледяная наледь упала на 9-летнего ребенка, игравшего во дворе", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В итоге мальчик был госпитализирован в больницу с тяжелыми телесными повреждениями и долго лечился.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, теперь решение по делу вынесет суд.

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