В Москве задержали участника нападения на иранского студента

Разбойное нападение на студента из Ирана было совершено в середине февраля в Москве на улице Красный Казанец.

По словам иностранного студента медицинского вуза, накануне он получил крупный перевод и деньги носил с собой. А в тот день договорился встретиться со знакомой девушкой.

Однако на встречу она приехала не одна, а в компании с тремя незнакомыми мужчинами.

"Она пригласила студента в машину. Сев в салон, иностранец подвергся угрозам со стороны незнакомцев, которые потребовали отдать им вещи и деньги. Они достали нож и пистолет, забрали телефон и рюкзак, в котором находились денежные средства и документы потерпевшего. Затем злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил около восьмисот тысяч рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Одного из подозреваемых полицейские задержали на шоссе Энтузиастов, им оказался 31-летний мужчина.

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