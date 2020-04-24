Эксперт: власти в регионах не готовы к борьбе с лесными пожарами

С наступлением теплой погоды в России начало увеличиваться количество лесных пожаров.

По данным "Авиалесохраны", только в Московской области за апрель возникло 43 возгорания.

В течение одного дня, 23 апреля, в Кемеровской области от огня пострадало 4 населенных пункта, сгорели около 40 строений.

По словам председателя Комитета Государственной Думы по экологии Владимира Бурматова, в этом году ситуация с лесными пожарами может быть очень сложной. Причина — плохая подготовка к пожароопасному периоду на местах.

"Мы считаем, что подготовка регионами к пожароопасному периоду фактически проведена неудовлетворительно. Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей дополнительных средств на закупку пожарной техники, проведение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. Они освоены регионами на 18,8%, то есть фактически не освоены," — рассказал эксперт "Правде.Ру".

Со стороны федеральной власти, по мнению Бурматова, тоже делается далеко не все возможное, чтобы сократить количество пожаров, потому что дело не всегда только в деньгах.

"Мы предложили Рослесхозу реализовать срочно комплекс мероприятий, направленных на подготовку к пожароопасному периоду. Мы предложили бороться с сельхозпалами, как раз которые чаще всего являются причиной этих пожаров. Мы предложили наделить дополнительными полномочиями лесных инспекторов, которые сегодня у нас бесправные фактически и не могут эффективно противодействовать ни лесным пожарам, ни поджогам травы. Мы предложили более эффективно бороться с "черными лесорубами", потому что, с нашей точки зрения, многие пожары являются рукотворными".

Однако пока, по словам председателя думского комитета по экологии, никаких решений по этим предложениям не принято.