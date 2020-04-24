Умерла создатель конфет "Птичье молоко"

Сегодня во Владивостоке ушла из жизни Анна Федоровна Чулкова, почетный гражданин города, подарившая всем нам знаменитые конфеты "Птичье молоко". Ей было 86 лет.

Про таких, как Анна Чулкова, говорят — человек-легенда. Она была награждена многочисленными почетными грамотами, имела квалификации и звания:

мастера высшего класса кондитерского производства РСФСР;

Героя Социалистического труда;

лауреата Государственной премии СССР.

Чулкова — кондитер, чье имя вписано в Золотую книгу Почета министерства пищевой промышленности РСФСР и в книгу Трудовой славы СССР.

Всесоюзная, а потом и всемирная слава

В 1967 году кондитерские фабрики страны получили "политически важное" задание —

разработать суфле, "чтобы было лучше, чем "там" (на Западе).

За работу принялись высококвалифицированные технологи страны. Но лучшим был признан рецепт "Птичье молоко", разработанный Анной Чулковой. Ей за него вручили Орден Ленина.

К слову, Анна Федоровна — автор еще ряда полюбившихся многим сладостей: