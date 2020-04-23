В Мурманске женщина попросила знакомого помочь в продаже автомобиля и больше не видела ни его, ни машины.
В отдел полиции Мурманска обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением на своего знакомого.
Она отдала ему документы и ключи от машины и попросила помочь ее продать. После этого мужчина пропал из поля зрения, а она узнала от общих знакомых, что автомобиль уже давно продан.
Поскольку денег женщина так и не получила, а посредник сам на связь на выходил и на звонки не отвечал, потерпевшая решила обратиться в полицию.
"Оперативниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний мурманчанин. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что автомобиль он продал, а вырученные с продажи деньги потратил по своему усмотрению", — рассказали в региональном ГУ МВД.
К моменту обращения в полицию автомобиль действительно уже оказался оформленным на другого человека. Причинённый ущерб составил 600 тысяч рублей.
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