Житель Мурманска продал чужую машину и скрылся

В Мурманске женщина попросила знакомого помочь в продаже автомобиля и больше не видела ни его, ни машины.

В отдел полиции Мурманска обратилась 52-летняя местная жительница с заявлением на своего знакомого.

Она отдала ему документы и ключи от машины и попросила помочь ее продать. После этого мужчина пропал из поля зрения, а она узнала от общих знакомых, что автомобиль уже давно продан.

Поскольку денег женщина так и не получила, а посредник сам на связь на выходил и на звонки не отвечал, потерпевшая решила обратиться в полицию.

"Оперативниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний мурманчанин. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что автомобиль он продал, а вырученные с продажи деньги потратил по своему усмотрению", — рассказали в региональном ГУ МВД.

К моменту обращения в полицию автомобиль действительно уже оказался оформленным на другого человека. Причинённый ущерб составил 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, злоумышленнику грозит до шести лет колонии.

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