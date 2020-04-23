Жителя Башкирии обвиняют в убийстве шести человек

Сотрудники Следственного комитета предъявили жителю Башкирии обвинение в трех двойных убийствах, которые в период с 2008 по 2011 годы произошли в Янаульском районе.

Нужно сказать, что обвиняемый, 51-летний местный житель, уже и так отбывает наказание за совершение 25 краж в том же районе и вину пока не признает.

По данным следствия, все три двойных убийства очень похожи. Жертвами стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 72-летний отец с 42-летним сыном.

Во всех случаях преступник проникал в дом к своим жертвам, мужчинам наносил удары по голове тупым предметом, а женщин душил. Во всех домах были похищены деньги и другие ценности.

"При анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристике, внимание следователей привлекла серия из 25 краж, совершенных в Янаульском районе, за которые в 2018 году был осужден местный житель, в настоящее время отбывающий наказание в исправительной колонии. Способ совершения преступлений и почерк преступника имел много общего с нераскрытыми убийствами", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что мужчина являлся профессиональным преступником, ранее был судим за кражи, а в период, когда совершались убийства, был замечен в тех же населенных пунктах.

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